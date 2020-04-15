Леонид Рошаль заступился за главврача уфимской РКБ, где выявили очаг коронавируса

15.04.2020, 10:35, Новости дня

Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты (НМП) выступил в защиту главного врача уфимской РКБ имени Куватова. Больница была закрыта на карантин с 6 апреля. В стационаре на тот момент находились порядка 600 пациентов и 500 медиков. Следственный комитет начал проверку по факту возможной халатности руководства больницы.

Рошаль считает, что проводимая доследственная проверка деморализует врачей, которые оказались в тяжелой ситуации.

"Главный врач РКБ Эльза Сыртланова находится в потенциальном очаге инфекции вместе с пациентами и медперсоналом. Она подвергает себя опасности заразиться и умереть, но вместе с другими врачами продолжает биться за здоровье людей", — утверждает президент НМП.

По его словам, оценивать действия руководителей РКБ должны представители регионального Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а не Следственный комитет.

"Это форс-мажорное обстоятельство, к которому весь мир не был готов. Как можно в этой ситуации делать крайними врачей, когда они грудью встали на защиту нашего народа. Давайте теперь обвиним задним числом всех врачей, которые не смогли спасти больных от холеры и оспы", — считает Леонид Рошаль.

Как напоминает ГТРК "Башкортостан", Республиканская клиническая больница имени Куватова — крупнейшее лечебное учреждение Башкирии. Оно же стало крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции в регионе. На момент объявления жесткого карантина внутри находились около 600 пациентов и примерно столько же медперсонала.

У девяти сотрудников больницы диагноз подтвердился практически сразу. В субботу, 11 апреля, пришли новые данные: количество зараженных COVID-19 внутри РКБ выросло в два раза.

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ГТРК "Башкортостан"