Амурские снайперы стреляли по монетам с дистанции в один километр
15.04.2020, 10:35, Новости дня
Снайперы провели тренировки в усложненных условиях в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Для того, чтобы усложнить стрельбы, были использованы уменьшенные в два раза мишени и монеты, которые имитируют оптические устройства условного противника. Цели были расположены на максимальных дистанциях — от 1 до 1,5 километра.
Стрельбы вели и в сложных погодных условиях из винтовок Драгунова и крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК. Особое внимание было уделено маскировке от современных беспилотников и тепловизоров, передает ГТРК "Амур".
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ГТРК "Амур"
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