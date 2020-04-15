 

Амурские снайперы стреляли по монетам с дистанции в один километр

15.04.2020, 10:35, Новости дня

Снайперы провели тренировки в усложненных условиях в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Для того, чтобы усложнить стрельбы, были использованы уменьшенные в два раза мишени и монеты, которые имитируют оптические устройства условного противника. Цели были расположены на максимальных дистанциях — от 1 до 1,5 километра.

Стрельбы вели и в сложных погодных условиях из винтовок Драгунова и крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК. Особое внимание было уделено маскировке от современных беспилотников и тепловизоров, передает ГТРК "Амур".

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ГТРК "Амур"



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