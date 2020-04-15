Морская авиация ЧФ начала тренировки перед парадами Победы

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15.04.2020, 10:30, Новости дня

Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота начали тренировочные полеты в рамках подготовки к воздушной части парадов Победы.

«В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полета в строю парами. Экипажи самолетов и вертолетов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости. На следующем этапе подготовки летчики будут отрабатывать поминутный интервал взлета для формирования единого воздушного строя в небе», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

На флоте уточнили, что в тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8. Контрольные пролеты и генеральная репетиция воздушной части парадов запланированы в конце апреля и первых числах мая.

Всего в ходе воздушной части парадов в небе над Керчью, Новороссийском и Севастополем пролетят 56 единиц авиатехники из состава полков морской авиации Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ранее в среду в Росавиации сообщили, что подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве.



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