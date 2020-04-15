 

Собянин назвал критичными очереди в метро

15.04.2020, 10:30, Новости дня

Скопление людей в московском метро из-за проверок пропусков является очень критичным на фоне распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», – написал он во «ВКонтакте».

По словам Собянина, он разговаривал с начальников ГУВД и попросил организовать работу метро так, чтобы проверки не приводили к образованию очередей. 

При этом мэр столицы уточнил, что в настоящее время очереди в московском метро уже устранены, работа подземки нормализована. 

«Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», – добавил он. 

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей. 

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

15.02 / Тело младенца нашли на улице в Самарской области

20.03 / НБУ запретил банкам вводить ограничения по депозитам с истекшим сроком

18.02 / Ургант посмеялся над пенсией отца

04.04 / Торговка молоком из Тернопольской области умерла от COVID-19. Никто не хотел копать ей могилу

17.02 / Умер советский и грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая

16.02 / Сирийский Алеппо освободился от боевиков

04.02 / Жителя Челябинской области отдали под суд за заражение жены ВИЧ

09.04 / Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

12.03 / ЦБ повысил курс доллара и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска