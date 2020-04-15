 

МИД ФРГ предостерег от поспешного снятия карантина

15.04.2020, 10:16, Новости дня

Зарубежный опыт показывает, что не стоит спешить со снятием карантинных ограничений, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

«Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей», – передает Deutche Welle со ссылкой на Rheinische Post слова министра.

Если волна заражений возобновится после отмены карантина, Германия будет вынуждена ввести еще более жесткие ограничения.

«Мы должны все сделать для того, чтобы избежать этого сценария. Нам нужна стратегия «выхода», которая тщательно взвесит все риски», – подчеркнул Маас.

В понедельник жители Германии призвали не ослаблять ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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