Академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал время выхода России на пик заболеваемости COVID-19

15.04.2020, 10:09, Разное

Недавно знаменитый ученый, академик РАН Виктор Малеев дал онлайн-интервью авторитетному отечественному изданию “Парламентская газета”, в котором поделился своими прогнозами о распространении заболевания COVID-19 в Российской Федерации. В частности, эксперт предположил, что в столице число заболевших может достичь 25 тысяч человек.

Главным вопросом, интересующим граждан страны в период пандемии коронавируса, являются сроки карантинных мер, которые нередко создают дискомфорт в повседневной жизни населения. Тем не менее, Виктор Малеев озвучил настоятельную рекомендацию проявить терпение, поскольку пик инфицирования коронавирусом пока еще не так близок – в настоящее время динамика лишь набирает обороты. По мнению ученого, ситуация основательно прояснится спустя четыре-шесть недель от начала эпидемии в стране, и обусловлено это еще большим уровнем инфицирования за границей – как в Европе, так и на других континентах. Немаловажным фактом специалист назвал и то, что при вероятном спаде пика в Москве, заболеваемость в периферийных областях может еще развиваться “по нарастающей”.

Более того, даже достижение “высшей точки” по заболеваемости и последующее снижение до минимума не будет пока означать отмену карантина, ведь, как показывает практика Китая, коронавирус может иметь и “вторую волну”. Ношение масок, усиленная гигиена, ограничение тесного общения – все эти мероприятия придется применять еще очень продолжительное время. Об этом пишет интернет-портал Pnp.ru.