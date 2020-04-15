Киевляне все чаще покупают технику в интернете

15.04.2020, 10:09, Разное

За последние несколько лет интеренет-торговля переживает колоссальное развитие, и на данный момент подавляюще большинство людей имеют опыт приобретения чего-либо в Сети. Причем огромное количество делает это на постоянной основе. Не говоря уже о том, что пандемия коронавируса, загнавшая всех людей в дома, только способствует увеличению объемов продаж чего-либо в Сети.

При этом существуют категории продукции, которые продаются в Сети более активно, чем остальные. К таким можно отнести технику в целом и потребительскую электронику в частности. В качестве примера можно привести продающиеся тут y.ua/iphone/iphone-11 iPhone 11, которые сильно выросли в спросе в последнее время. Тысячи киевлян на данный момент обращаются именно сюда для того, чтобы приобрести столь желанный гаджет. И в большинстве случаев они остаются на сто процентов довольны своим выбором.

Чем же так привлекает покупка товаров в Сети? На примере представленного выше магазина можно говорить о явной ценовой доступности. Так, сравнив эти ценники с теми, что можно увидеть в большинстве прочих магазинов, мы увидим возможности для неплохой экономии. Ну а в некоторых случаях эта самая экономия будет весьма значительной. Причина состоит в том, что интернет-магазинам в целом не очень выгодно завышать расценки. Ведь если в случае с обычным магазином мы еще и можем сделать покупку по причине незнания условий в других местах либо просто не желая еще куда-то идти, то в интернете такой момент не пройдет. Ведь в этом случае мы с большой вероятностью просто выберем более дешевый вариант, всего за несколько минут проведя мониторинг рынка. Разумеется, покупку лучше всего делать в тех магазинах, которые заслуживают нашего доверия, подобно тому, что представлен выше. Однако если такой авторитетный магазин еще и проводит отличную ценовую политику, то отбоя от покупателей у него точно не будет.

Ну и вторым фактором является общее удобство такого приобретения. Ведь покупая что-то в интернете, мы можем не выходить из дома и не тратить так драгоценные силы. Времени на походы в магазины в их традиционном смысле у современного человека просто нет и быть не может. И эта наша занятость как ничто другое подстегивает к дальнейшему росту объемы интернет-торговли.