Россия и Сирия призвали надавить на США ради отмены санкций

15.04.2020, 10:08, Новости дня

Россия и Сирия призывают мировое сообщество оказать давление на США для отмены санкций в отношении сирийской стороны в связи с пандемией коронавируса, говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

Стороны отмечают, что как и в случае с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) США отказываются видеть угрозу распространения пандемии коронавируса в Сирии, а также не принимают в расчет мнение ООН. Для Соединенных Штатов, отмечается в заявлении, призывы к смягчению санкций не являются достаточным поводом для изменения санкционной политики в отношении Сирии, «даже если речь идет о выживании всего сирийского народа».

«В этих условиях призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны», – передает ТАСС текст заявления.

В документе указано также, что Сирии критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне COVID-19, западные санкции при этом мешают поставкам оборудования.

«Несмотря на предпринимаемые усилия, возможности властей по диагностированию и оказанию помощи инфицированным коронавирусом сильно ограничены: ежедневно в стране проводится около 100 тестов, в сирийских медучреждениях имеется всего 25 тысяч койко-мест и критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких», – передает РИА «Новости» текст заявления сторон.

Подчеркивается, что система здравоохранения Сирии сильно пострадала во время боевых действий, восстановить ее для борьбы с коронавирусом можно только за счет иностранной поддержки, однако западные санкции мешают поставкам необходимых медикаментов и медицинского оборудования.

«Наибольшую обеспокоенность сегодня вызывает санитарно-эпидемиологическая обстановка в лагере беженцев «Рукбан», находящемся в подконтрольной США зоне «Эт-Танф». По свидетельствам бывших жителей лагеря, медицинские пункты в нем закрыты, отсутствуют медикаменты и квалифицированные врачи, никто не оказывает медицинскую помощь. В случае начала эпидемии у людей шансов выжить практически не остается», – добавляется в сообщении.

Там указано также, что количество сирийских беженцев, возвращающихся из-за рубежа, резко сократилось из- за введенных в республике карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

«В связи с введенными карантинными ограничениями по предотвращению распространения на территории Сирии коронавирусной инфекции количество возвращающихся в родные места сирийских граждан резко сократилось и на сегодняшний день не превышает двух человек в сутки», – говорится в заявлении.

Несмотря на это, сирийское правительство продолжает работу по адаптации в обществе всех возвращающихся граждан и восстановлению инфраструктуры страны. В частности, в пригороде Алеппо в сжатые сроки восстановлено энергоснабжение, установлены новые линии электропередач, запущены шесть трансформаторных подстанций. Также в стране восстанавливаются дороги, школы, хлебопекарни.

В заявлении отмечается, что власти Сирии непрерывно ведут работу по выявлению жителей с симптомами заболевания. «Реализуются меры по социальному дистанцированию граждан, выделяются дополнительные средства на материальную поддержку медперсонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса», – говорится в документе.

Также сирийские власти начали реализовывать программу распределения основных продуктов питания через мобильные торговые точки. Она направлена на борьбу с дефицитом продуктов первой необходимости и сокращение очередей в магазинах.