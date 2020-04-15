 

Захарова отреагировала на приостановку США финансирования ВОЗ

15.04.2020, 10:08, Новости дня

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз доказывает, что для Вашингтона важно найти «виноватых», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии – Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон – Россия, в проблемах американской медицины – лично [президент РФ Владимир] Путин, – цитирует ТАСС Захарову. 

Она отметила, что США «главное найти мифическую «пробирку» и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее выражал надежду, что США продолжат платить взносы в бюджет ВОЗ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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