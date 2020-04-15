 

Главврач больницы в Куоммунарке Денис Проценко выздоровел от COVID-19

15.04.2020, 10:06, Разное

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день», – написал врач. Он добавил, что позже расскажет о подробностях.

Коронавирус был обнаружен у Дениса Проценко 31 марта. Во время болезни главврач изолировался в своем кабинете и продолжал руководить больницей.

Примерно за неделю до манифестации болезни Денис Проценко общался с президентом РФ Владимиром Путиным без использования индивидуальных средств защиты.

На прошлой неделе Южная Корея сообщила, что у 91 пациента с COVID-19 после двух отрицательных результатов на коронавирус результаты анализов стали снова положительными. ВОЗ начала расследование. 



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