Бунт в колонии Ангарска “срежиссирован извне”, правозащитников “проплатили” – глава Минюста

15.04.2020, 10:05, Новости дня

Бунт в исправительной колонии №15 в Ангарске “срежиссировали извне”, а проплаченные правозащитники “раскачивают ситуацию в массмедиа”, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью “Российской газете”.

“Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых правозащитников, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения”, – отметил министр.

По словам Чуйченко, попытки нового руководства колонии навести порядок столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных.

После бунта в ангарской колонии российские правозащитники написали двум специальным докладчикам ООН – по внесудебным казням и по пыткам. Они просят организацию призвать российские власти расследовать смерти двоих заключенных и факты излишнего применения силы в колонии при подавлении бунта. По словам правозащитников, бунт начался именно после того, как один из заключенных обвинил сотрудников ФСИН в избиении, а некоторые заключенные в знак протеста против этого вскрыли вены. Многие находящиеся в колонии также записали видеообращения, где жаловались на постоянные издевательства и пытки со стороны надзирателей.

Заключенные колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области подняли бунт 10 апреля. Они подожгли несколько зданий, пожар не могли потушить около 10 часов. Бунт был жестоко подавлен силовиками: пострадали около трехсот человек, на территорию колонии был введен спецназ, который забросал осужденных дымовыми шашками.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что осужденные напали на сотрудника учреждения, а также обвинили их в поджоге. Правозащитники эту информацию отрицают. По сведениям, полученным от родственников заключенных, спецназ забросал территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Правозащитников в колонию не пускают. По информации правозащитницы Ольги Романовой, в колонии №15 в Иркутской области бунты заключенных происходили и прежде.