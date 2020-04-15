Конгресс откладывает заседания из-за коронавируса
15.04.2020, 10:05, Новости дня
Сенат вслед за Палатой представителей отложил следующее заседание в Вашингтоне, объяснив это необходимостью защитить законодателей от пандемии коронавируса.
Первоначально обе палаты Конгресса планировали возобновить работу на следующей неделе после пасхальных каникул.
Но в понедельник лидеры Палаты представителей объявили, что следующее заседание состоится не ранее 4 мая.
Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник принял аналогичное решение, заявив, что оно основано на рекомендациях экспертов.
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Русская служба «Голоса Америки»
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