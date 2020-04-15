 

Конгресс откладывает заседания из-за коронавируса

15.04.2020, 10:05, Новости дня

Сенат вслед за Палатой представителей отложил следующее заседание в Вашингтоне, объяснив это необходимостью защитить законодателей от пандемии коронавируса.

Первоначально обе палаты Конгресса планировали возобновить работу на следующей неделе после пасхальных каникул.

Но в понедельник лидеры Палаты представителей объявили, что следующее заседание состоится не ранее 4 мая.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник принял аналогичное решение, заявив, что оно основано на рекомендациях экспертов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Около 12 тыс. коек в инфекционных стационарах готовы к приему пациентов с коронавирусом – Минздрав Украины

17.03 / Армения ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

17.02 / Марк Помар: сегодня «Голосу Америки» гораздо труднее работать, чем в годы «холодной войны»

05.03 / ВОЗ выразила обеспокоенность за страны со слабым здравоохранением в связи с коронавирусом

10.02 / На суде Зверобой назвала прокурора “п.даром”, а Зеленского – “ссыкуном”

12.04 / На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевые травмы

21.03 / Дело Майдана. Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД

23.03 / Times – брекситу назло — отец Бориса Джонсона решил стать французом

10.04 / Собянин заявил о постепенном введении пропускной системы в Москве

06.02 / В украинской Раде произошла потасовка из-за закона о продаже земли, Тимошенко обвинили в порче микрофона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска