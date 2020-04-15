Конгресс откладывает заседания из-за коронавируса

15.04.2020, 10:05, Новости дня

Сенат вслед за Палатой представителей отложил следующее заседание в Вашингтоне, объяснив это необходимостью защитить законодателей от пандемии коронавируса.

Первоначально обе палаты Конгресса планировали возобновить работу на следующей неделе после пасхальных каникул.

Но в понедельник лидеры Палаты представителей объявили, что следующее заседание состоится не ранее 4 мая.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник принял аналогичное решение, заявив, что оно основано на рекомендациях экспертов.