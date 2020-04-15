Суд над помощниками Джулиани Парнасом и Фруманом откладывается

15.04.2020, 10:05, Новости дня

Суд над Львом Панасом и Игорем Фруманом, двумя помощниками личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, которых обвиняют в нарушениях порядка финансирования избирательных кампаний, вероятно, пройдет уже после президентских выборов в ноябре в связи с пандемией коронавируса.

В письме окружному судье Полу Эткену, который председательствует в этом деле, прокурор Джеффри Берман заявил, что правительство не возражает против предложения защиты перенести разбирательство с 5 октября 2020 года на февраль 2021 года.

Берман заявил, что запреты на поездки и социальное дистанцирование ограничили доступ к свидетелям и выбор присяжных, из-за чего правительство решило сдвинуть сроки с возможным внесением изменений в обвинительное заключение, представленное в октябре 2019 года.

Он также отметил, что указанные ограничения осложнили Парнасу и Фруману подготовку к защите.

Уроженец Украины Парнас и родившийся в Беларуси Фруман обвиняются в использовании подставной компании для незаконного пожертвования в 325 тысяч долларов комитету по поддержке переизбрания Трампа.