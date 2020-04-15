Врач из США негативно оценил профилактику коронавируса алкоголем

15.04.2020, 9:53, Разное

Организм получит дополнительную нагрузку в случае употребления человеком алкогольных напитков в случае заражения коронавирусом. Такое заявление сделал врач больницы в Нью-Йорке Марлен Каплан.

Медик из США отметил, что необходимо взвесить все риски при распитии алкоголя, проводя якобы «профилактику» коронавируса нового типа, потому как в этом случае сильно страдает организм. Пока он противодействует опасному заболеванию, испытывает заметную нагрузку печень, выполняя процесс фильтрации касательно побочных продуктов данной борьбы. Марлен Каплан отметил, при помощи спиртных напитков можно продезинфицировать горло и рот, но не легкие. Специалист посоветовал обеззараживать полость рта полосканием смеси воды с содой.

Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, новый коронавирус не нужно пытаться вылечить алкоголем, так как это лишь негативно скажется на общей ситуации. Предыдущий опыт продемонстрировал, употребление данной жидкости приведет к тому, что людей госпитализируют очень поздно, и вылечить их уже невозможно. Также министр назвал ошибочными заявления, что курение якобы ликвидирует коронавирус.