Певица Сиара рассекретила пол третьего ребенка

15.04.2020, 9:42, Разное

Вторую беременность певица и ее возлюбленный Рассел Уилсон довольно долго скрывали от прессы, зато все радостные этапы третьего ожидания ребенка Сиара теперь транслирует в Instagram — в свой или своего возлюбленного. Так, в январе этого года пара рассказала о том, что в скором времени в их семье вновь ожидается пополнение. А теперь супруги решили поделиться с подписчиками новостью о том, мальчик это будет или девочка, при помощи смешного видео. Причем, судя по всему, в начале ролика в неведении пребывали не только фолловеры певицы, но и ее дети с мужем. Опросив сына Фьюче Захира Вилберна и дочь — маленькую Сиенну Принцесс, о том, хотят они братика или сестренку, она затем обратилась с тем же вопросом к Расселу. А после — выстрелила из хлопушки конфетти голубого цвета и в подтверждение добавила “Это мальчик!”.

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Публикация от Ciara (@ciara)14 Апр 2020 в 7:54 PDT

Для Рассела Уилсона этот ребенок станет вторым, тогда как для Сиары это третья беременность. Они познакомились в 2015 году, а уже весной 2016 года обручились на Сейшелах. Тогда же стало известно, что по религиозным соображениям будущие супруги приняли решение воздерживаться от интимной близости до самой свадьбы. Настоящее празднество с гостями и шикарным платьем они сыграли уже позже: торжество состоялось в июле того же 2016-го года в английском замке Пекфортон, построенном в XIX веке в норманском стиле. А ведь еще за два года до бракосочетания с Расселом певица готовилась к свадьбе с рэпером Future, с которым Сиара познакомилась в 2013 году и от которого ждала ребенка. Однако сразу после рождения малыша эта пара распалась из-за измены артиста.

Спустя три месяца после свадебной вечеринки некоторые СМИ и пользователи соцсетей начали подозревать, что Сиара беременна. Поклонники, намекающие на ее интересное положение из-за “маскирующих” живот нарядов, не ошиблись: в апреле у Сиары и Рассела Уилсона родилась дочь Сиенна Принцесс, которой 28 апреля этого года исполнится уже три года.

Сиара и Рассел на вечеринке Vanity Fair, февраль 2020 года

Вместе с Расселом они воспитывают 5-летнего Фьюче и 3-летнюю Сиенну как родных брата и сестру и с нетерпением ждут пополнения в семействе. Единственное, что омрачает жизнь пары: из-за пандемии вируса COVID-19 Рассел не может присутствовать вместе с Сиарой на УЗИ и поддерживать супругу. Впрочем, певица не отчаивается, призывает своих фолловеров оставаться дома, а сама в ближайшее время готовиться стать матерью.

Сиара и Рассел Уилсон с детьми – сыном Фьюче Захир Вилберном и дочерью Сиенной Принцесс