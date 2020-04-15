Продажи автомобилей Lexus в РФ выросли на 16%

15.04.2020, 9:38, Новости дня

В российском отделении компании Lexus сообщили о результатах продаж техники в прошлом месяце.

Всего за март в РФ удалось реализовать порядка 2,2 тысяч новых премиальных автомобилей, что на треть больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, в первом квартале в РФ удалось продать более 4,2 тысяч машин, что на 16% больше, чем в 2019 году. Известно, что доля продукции марки выросла до 13,7%.

Самым востребованным у отечественных покупателей остается новый кроссовер Lexus RX, который несколько лет подряд сохраняет лидерство. В марте на эту модель пришлись более 2,4 тысяч продаж с приростом на 49%. Кроме того, в тройке оказался компактный кроссовер NX с 965 сделками в России. В тройку также вошел полноразмерный внедорожник LX, реализованный в количестве почти 600 экземпляров.