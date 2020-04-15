Озвучены подробности обновленного Bentley Flying Spur

15.04.2020, 9:38, Новости дня

Британская компания Bentley частично рассекретила подробности о новой версии Flying Spur.

Некоторые специалисты прогнозируют, что готовящаяся новинка претендует на звание самой удачной за всю историю премиальной марки. Известно, что под капотом Flying Spur установлен 6-литровый турбированный мотор, который выдает 635 л.с. мощности. Также сообщается, что автомобиль имеет 8-ступенчатую трансмиссию и систему полного привода. При таких характеристиках разгон до сотни достигается за 3,8 секунд, а предельная скорость равна 333 километра.

Кроме того, новый автомобиль имеет функцию регулировки задних сидений, а также опцию массажа. Особое внимание уделено вопросу безопасности, так как модель получила систему предотвращения столкновений, а также камеру кругового обзора. Серийный выпуск Flying Spur стартует в следующем году.