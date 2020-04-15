 

Диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе квашеной капусты для иммунитета при коронавирусе

15.04.2020, 9:30, Разное

Употребление квашенной капусты положительно сказывается на иммунитете людей, что особенно важно в период пандемии коронавируса. О пользе этого продукта пояснила отечественный диетолог Маргарита Королева.
Квашеная капуста является одним из наиболее доступных продуктов в любом магазине. Она богата разными пребиотиками и витаминами, хорошо укрепляет иммунитет и противодействует распространению микробов в организме. По словам врача Маргариты Королевой, люди давно готовят квашеную капусту для сохранения здоровья. Особенно она полезна в весеннюю пору, когда организм плохо защищен от негативных внешних факторов, в том числе и вирусов.

При этом употреблять данный овощной продукт следует в умеренном количестве вместе с белковой продукцией – рыбой или птичьим мясом. Можно также сочетать с зеленью, орехами, зерновыми и бобовыми, они хорошо усваивают провизию. Страдающим ожирением не рекомендуется есть квашеную капусту после четырех часов вечера, в которую добавляют уксус и соль. В таком случае это может привести к последующему увеличению массы тела и задержке жидкости.



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