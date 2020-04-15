Новую девушку Миши Марвина подозревают в оказании эскорт-услуг

15.04.2020, 9:30, Разное

Недавно стал известным факт, кто является очередной избранницей известного певца Миши Марвина, представляющего лейбл Black Star. В настоящее время исполнитель состоит в романтических отношениях с моделью корейского происхождения Милой Пан, которую подозревают в наличии исключительно корыстного интереса к музыканту.

Стоит отметить, что, по мнению многих поклонников, 30-летний Миша Марвин является весьма любвеобильным артистом. Так, уже вскоре после расставания с прежней возлюбленной, певицей из Казахстана Наzимой, его видели флиртующим с актрисой Кристиной Вайнас. А сейчас стало известно, что новой пассией знаменитости стала модель Мила Пан, встречавшаяся ранее с известным видеоблогером Масисом Овсепяном и ведущая весьма “свободный” образ жизни. В частности, многими близкими к сфере шоубиза людьми она подозревается в оказании эскорт-услуг.

Примечательно, что в настоящее время Марвин проводит период самоизоляции в Одессе, декларируя свое одиночество. Однако снимки в микроблоге Милы Пан демонстрируют другое – сходные с исполнителем локации и даже элементы одежды наводят поклонников на подозрения, что певец “самоизолируется” в компании с новой возлюбленной.