В Москве введут новые меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом

15.04.2020, 9:22, Новости дня

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей по мере развития ситуации с коронавирусом. Список существующих мер еще не окончательный, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин написал в своем блоге, что список уже введенных мер поддержки «не исчерпывающий и не окончательный».

«По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», – добавил он.

Мэр отметил, что введенные в Москве ограничения из-за ситуации с коронавирусом стали серьезным ударом по привычному образу жизни горожан. Среди проблем, которые испытывают москвичи – потеря работы, снижение доходов, «необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов».

Ранее в Москве был введен запрет на поездки без пропусков. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как пропускная система позволяет российским городам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.