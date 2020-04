Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

15.04.2020, 9:20, Новости дня

Соединенные Штаты прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 14 апреля проинформировали в Twitter Белого дома.

“Президент Дональд Трамп прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения, в то время как проводится анализ роли ВОЗ в борьбе со вспышкой коронавируса”, – сказано в сообщении.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO’s role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020

На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что недоволен ВОЗ.

“Эта страна на протяжении многих лет была разграблена всеми, будь то Всемирная организация здравоохранения или Всемирная торговая организация”, – считает он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, не упоминая США и Трампа, подчеркнул 14 апреля, что “сейчас не время сокращать ресурсы для операций Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,98 млн, из них более 470 тыс. вылечились, 125 тыс. скончались.

В США подтверждено почти более 609 тыс. случаев инфицирования, более 26 тыс. человек умерли.