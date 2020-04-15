Жители Николаевской области заразились коронавирусом из-за религиозных обрядов на дому – ОГА

15.04.2020, 9:20, Новости дня

Все инфицированные коронавирусом в Николаевской области связаны между собой и являются членами одной религиозной общины. Об этом вечером 14 апреля сообщил в Facebook заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Николай Трайтли.

По состоянию на 20.00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, проинформировали в ОГА.

“Все заболевшие относятся к тесному кругу общения лиц по религиозному признаку… Акцентирую внимание общины: распространение заболеваемости в Николаевской области началось из-за несоблюдения карантина и проведения религиозных обрядов на дому”, – сообщил Трайтли.

Он отметил, что сейчас устанавливаются все контактные лица заболевших граждан.

“Аналогичные случаи заражения мы видели в Южной Кореи, когда заболело около 3 тыс. человек, в городе Днепр и Киево-Печерской лавре. Призываю вас: прислушайтесь к советам власти и медиков, массовые религиозные мероприятия в условиях эпидемии несут угрозу не только вашей жизни, но и жизни ваших близких и окружающих”, – обратился Трайтли к жителям региона и призвал их оставаться дома.

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В ОГА сообщили, что все случаи заражения были зарегистрированы в Вознесенском районе. Первыми заболели две женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка, они сейчас находятся в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней.

“По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 12 положительных результатов среди контактных лиц. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются”, – рассказали в администрации.

Николаевская область стала последней в Украине, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом.

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Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 1,98 млн, из них около 493 тыс. вылечились, а 126 753 скончались.

В Украине, по данным Центра общественно здоровья на утром 14 апреля, коронавирус был подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались, но в течение дня местные власти сообщали о новых случаях инфицирования.