В Украине число жертв коронавируса достигло 108

15.04.2020, 9:20, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Украине скончались 10 человек, общее количество погибших увеличилось до 108. Об этом 15 апреля сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Среди умерших 56 мужчин и 52 женщины.

85% жертв коронавируса – граждане в возрасте старше 50 лет.

Вылечились от коронавирусной инфекции 143 человека.

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 3764 граждан, в том числе у 392 – за последние сутки.

На амбулаторном лечении находятся, по данным Минздрава, 2145 пациентов, госпитализированы 1368 человек, из них 59 – дети.

Больше всего заболевших в Киеве, где заразился 612 человек, и Черновицкой области, где 589 инфицированных.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 241 случай (12 выздоровело);

Волынская область – 100 случаев (трое выздоровело);

Днепропетровская область – 74 случая (восемь выздоровело);

Донецкая область – 12 случаев (один выздоровел);

Житомирская область – 130 случаев (один выздоровел);

Закарпатская область – 110 случаев (12 выздоровело);

Запорожская область – 99 случаев (12 выздоровело);

Ивано-Франковская область – 356 случаев (18 выздоровело);

город Киев – 612 случаев;

Киевская область – 230 случаев (12 выздоровело);

Кировоградская область – 192 случая;

Львовская область – 152 случая (шесть выздоровело);

Луганская область – четыре случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 70 случаев;

Полтавская обл. – 27 случаев (трое выздоровело);

Ровенская область – 173 случая (восемь выздоровело);

Сумская область – 77 случаев (двое выздоровело);

Тернопольская область – 287 случаев (15 выздоровело);

Харьковская область – 25 случаев (один выздоровел);

Херсонская область – 41 случай (один выздоровел);

Хмельницкая область – 34 случая (трое выздоровело);

Черкасская область – 105 случаев (четыре выздоровело);

Черновицкая область – 589 случаев (21 выздоровел);

Черниговская область – 10 случаев.

Підтверджено 3 764 випадки COVID-19 Усього в Україні досліджено 39 084 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 14. aprill 2020

В Украине по данным на утро 14 апреля коронавирус был подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек выздоровели, 98 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,98 млн, из них более 490 тыс. вылечились, почти 127 тыс. скончались.