Пропуска проверяют на всех станциях московского метро. Социальное дистанцирование не соблюдается

15.04.2020, 9:18, Новости дня

В вестибюлях всех станций московского метро сотрудники полиции проверяют пропуска у пассажиров, из-за чего на входах большинства станций наблюдаются очереди, передает ТАСС.

Так, например, на станции метро "Речной вокзал" два сотрудника полиции просят пассажиров предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. Для проверки действительности пропуска, они вбивают в планшет цифровой код. Это занимает определенное время, поэтому люди стоят в очереди, чтобы войти в метро.

В автобусах проверок пропусков пока нет. Посадка пассажиров проходит в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, в Москве с 15 апреля введен пропускной режим. Пропуск для передвижения на общественном или личном транспорте можно оформить на сайте Мос.ру.

Автомобилистам за отсутствие цифрового пропуска грозит штраф в 5000 рублей. Кроме того, полиция сможет отправлять машины на штрафстоянку. Из-за проверок на въездах в Москву наблюдаются пробки.