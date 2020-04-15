Розничные продажи во Франции в марте упали на 24 процента

15.04.2020, 9:18, Новости дня

Розничные продажи во Франции в прошлом месяце упали на 24% по сравнению с февралем, свидетельствуют данные центрального банка страны.

Из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, многие магазины оказались закрытыми, а потребительская активность снизилась.

Продажи промышленных товаров в марте упали более чем на 43%, показали данные Банка Франции.

Продажи продуктов питания пострадали значительно меньше — они снизились всего на 0,9%.

В целом в первом квартале розничные продажи во Франции упали на 7,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Продажи в супермаркетах в прошедшем квартале повысились на 7,4%, в гипермаркетах — на 1,7%. В то же время продажи в универмагах сократились на 19,3%.

Режим самоизоляции был введен во Франции с 17 марта. Планировалось, что он перестанет действовать во вторник, однако президент Франции Эмманюэль Макрон продлил режим самоизоляции до 11 мая для борьбы с коронавирусом.

Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что экономика Франции, согласно прогнозам, сократится на 8% в 2020 году.