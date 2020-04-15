 

Дознаватель МЧС выясняет причины пожара в детсаду в Туймазах

15.04.2020, 9:18, Новости дня

В Башкирии устанавливают причины пожара в детском саду. Утром в Туймазах загорелся второй этаж здания детсада номер 12. Пожар оперативно ликвидировали, жертв удалось избежать.

Как информирует ГТРК "Башкортостан", сообщение о пожаре поступило спасателям в семь утра. Прибывшие на место оперативные службы зафиксировали открытое горение на втором этаже. Полыхало помещение группы детсада площадью 20 квадратных метров. Персонала сада в это время в здании не было. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

В настоящее время испытательная пожарная лаборатория и дознаватель МЧС работают на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

 

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Гузеева с матом потребовала от москвичей соблюдать режим самоизоляции

08.04 / В России за сутки зафиксировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших – 8672

23.02 / В Мурманской области арестовали подростка за попытку убить ребенка

13.02 / ЕК оценила влияние коронавируса на мировую экономику

25.02 / Решение ЕСПЧ по поводу люстрации пяти украинских чиновников вступило в силу

03.03 / В Англии присвоили вспышке коронавируса высший уровень угрозы

07.03 / Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 949

24.03 / Трамп заявил о необходимости принятия пакета экономических мер на фоне коронавируса

19.02 / В Иране заявили о повреждении черного ящика сбитого украинского Boeing

10.04 / “Это был очень хороший звонок”. Трамп рассказал о переговорах с Путиным и королем Саудовской Аравии о нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска