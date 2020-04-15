Дознаватель МЧС выясняет причины пожара в детсаду в Туймазах

15.04.2020, 9:18, Новости дня

В Башкирии устанавливают причины пожара в детском саду. Утром в Туймазах загорелся второй этаж здания детсада номер 12. Пожар оперативно ликвидировали, жертв удалось избежать.

Как информирует ГТРК "Башкортостан", сообщение о пожаре поступило спасателям в семь утра. Прибывшие на место оперативные службы зафиксировали открытое горение на втором этаже. Полыхало помещение группы детсада площадью 20 квадратных метров. Персонала сада в это время в здании не было. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

В настоящее время испытательная пожарная лаборатория и дознаватель МЧС работают на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

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ГТРК "Башкортостан"