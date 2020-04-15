Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу

15.04.2020, 9:16, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна своевременно информировать общество об инфекциях, однако в случае с коронавирусом этого не произошло.

«Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию – чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого», – цитирует РИА «Новости» Помпео.

По его словам, США по-прежнему рассчитывают получить от Китая всю необходимую информацию по поводу возникновения коронавируса.

«Китайцы говорят, что хотят сотрудничества. Мы тоже этого хотим. Но чтобы сотрудничать, нужно обладать информацией, данными. Необходима прозрачность. Вот составляющие сотрудничества. Мы все еще хотим, чтобы Китай это сделал. Мы по-прежнему нуждаемся в информации о том, что на самом деле произошло там… Необходимость в получении этой информации сохраняется», – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

По данным Университета Джонса Хопкинса за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

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