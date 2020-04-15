В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов

15.04.2020, 9:16, Новости дня

В результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 30% туристических объектов, сообщил член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения, директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.

«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха… Потерянные весьма много сел полесских… Потерянные даже некоторые металлические локации», – цитирует Емельяненко сайт «Общественное ТВ».

Емельяненко отметил, что пожар нанес серьезный удар для «туризма, наследия и истории». По его словам, некоторые локации могут попробовать восстановить при помощи технологии дополненной реальности, чтобы показать туристам, что было до пожара.

В то же время он отметил, что основные туристические локации не пострадали.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело. В пожарах обвинили сталкеров.