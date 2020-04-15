 

В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов

15.04.2020, 9:16, Новости дня

В результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 30% туристических объектов, сообщил член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения, директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.

«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха… Потерянные весьма много сел полесских… Потерянные даже некоторые металлические локации», – цитирует Емельяненко сайт «Общественное ТВ».

Емельяненко отметил, что пожар нанес серьезный удар для «туризма, наследия и истории». По его словам, некоторые локации могут попробовать восстановить при помощи технологии дополненной реальности, чтобы показать туристам, что было до пожара.

В то же время он отметил, что основные туристические локации не пострадали.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения на площади 20 га у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, а 7 апреля он увеличился до 35 га. Жители поселка Полесское в Чернобыльской зоне эвакуированы. Возбуждено уголовное дело. В пожарах обвинили сталкеров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Минск озвучил сроки назначения посла в США

31.03 / В Общественной палате оценили введение уголовной ответственности за фейки

14.02 / В Сирии сбили второй вертолет армии Асада за неделю

13.02 / Коронавирус! – Жириновский посоветовал отменить рукопожатия в Госдуме

22.02 / Samsung закрыла завод по производству смартфонов в Южной Корее – у одного из сотрудников обнаружили коронавирус

04.03 / CNN – глава Торговой палаты США пообещала прорыв в экономике, если осваивать космос

22.02 / Российские “Панцири” доставлены в Сербию

16.02 / Хет-трик Тоффоли принес “Кингз” победу над “Колорадо” в матче на открытом воздухе

23.02 / Путин рассказал о российском «оружии будущего»

25.02 / Появились подробности о захвате Нейраба протурецкими боевиками в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска