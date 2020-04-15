В Индонезии представлен Samsung Galaxy Tab S6 Lite от $379

15.04.2020, 9:09, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung презентовала на рынке Индонезии новый планшет Galaxy Tab S6 Lite. Особенностями этого девайса являются цена от 380 долларов США и емкость батареи на 7040 мАч.

Новинка получила аналогичный со старшей моделью внешний вид. Она имеет 10,4-дюймовый дисплей, фирменный процессор Exynos 9611, 4 Гб оперативной памяти, внедренный накопитель на 64 или 128 Гб, который увеличивается благодаря карте памяти microSD до 1 Тб. Также необходимо отметить присутствие аккумуляторной батареи на 7040 мАч, чего вполне достаточно, по словам представителей Samsung, на 13 часов просмотра видеороликов или 12 часов чтения различного контента в интернета. Заряжается планшет Galaxy Tab 6S Lite через порт USB-C. Другие важные параметры мобильного гаджета южнокорейского бренда: «фронталка» – на 5 Мп, основная камера – на 8 Мп, опция поддержки стилуса S Pen, операционная система Android 10 и Wi-Fi.

В ближайшее время уже начнется реализация Samsung Galaxy Tab S6 Lite в трех цветовых гаммах Chiffon Pink, Agora Blue и Oxford Gray. За планшет с наличием Wi-Fi покупателю придется выложить 379 американских долларов, за Wi-Fi+LTE – 439 долларов США.