 

Бизнесмены предложили вернуть продуктовые карточки в России

15.04.2020, 9:09, Разное

Власти РФ получили предложение от поставщиков и производителей продуктов питания и торговых сетей раздать малообеспеченным гражданам продуктовые карточки. Соответственный проект был прежде заморожен Минпромторгом страны.
От идеи раздачи карточек на провизию прежде отказались в связи с якобы нехваткой денежных средств, но бизнесмены решили правительству снова напомнить о таком предложении. Эту инициативу они объяснили надобностью сохранить доступность для малообеспеченных жителей РФ значимых с социальной точки зрения товаров, включая продовольственные, в нелегких условиях защиты от коронавируса. Предприниматели уверены, данная мера поддержит людей, которым теперь не хватает денег во время карантина, и поспособствует увеличению платежеспособного спроса на отечественную продукцию, что поможет, в свою очередь, сберечь рабочие места и устойчивость бизнеса поставщиков и реализаторов.

Впервые мысль о введении продуктовых карточек в РФ появилась пять лет назад. Весной 2017 года Минпромторг отметил, для реализации такой программы необходимо до 300 миллиардов рублей в год. Глава ведомства Денис Мантуров говорил о согласии Минфина на выделение материальных ресурсов на воплощение в жизнь проекта. Уже в октябре того же года представитель Министерства Светлана Гашкина заявила, что в бюджете на 2018-2020 годы соответственные средства не заложены.



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