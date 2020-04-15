На станциях метро Москвы образовались очереди

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15.04.2020, 8:53, Новости дня

Полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей. 

На станции «Беломорская» пропуска проверяют два правоохранителя, они просят предъявить паспорт и вбивают цифровой код в планшет, передает ТАСС. 

Аналогичная ситуация наблюдается и на станции метро «Речной вокзал», где также образовалась очередь из пассажиров.

При этом в автобусах проверок пропусков пока нет, посадка пассажиров ведется как обычно.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД протестировал пропускную систему в московском метрополитене и рассказал, что позволит ускорить процедуру проверки.

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.

Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. Кроме того, оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77.



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