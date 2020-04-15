 

“Дочь продлила ему жизнь”: Актриса Марина Зудина рассказала о жизни в браке с Олегом Табаковым

15.04.2020, 8:53, Разное

Недавно популярная актриса Марина Зудина стала гостьей онлайн-проекта “Коронный выход” режиссера Константина Богомолова, в беседе с которым пояснила о подробностях совместной жизни с супругом, актером Олегом Табаковым. Особое место в откровениях знаменитости было уделено дочери звездной пары Маше, которая “смогла продлить жизнь” великому мастеру сцены.
Знаменитый мэтр отечественного киноискусства ушел из жизни два года назад и, по признанию его жены Марины Зудиной, семья до сих пор переживает тяжелую утрату. Артистка рассказала, что в последние годы жизни Олега Табакова настоящей отрадой для него была их дочь Маша, “продлившая ему жизнь”. Очень любил актер и свою жену, чувство к которой было абсолютно взаимным. Кинозвезда призналась, супруг довольно часто заботился о ней и в творческой плане, следя, чтобы она не была обделена хорошими ролями в театре и на телевидении.

Впрочем, даже после того, как не стало известного актера, Марина Зудина не “потерялась” и продолжает активную творческую деятельность. Она успешно снимается в кино и телесериалах, а одну из ярких ролей сыграла в проекте Константина Богомолова “Содержанки”, достойно доказав таким образом свой актерский талант.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Погреба с вином Путина

15.02 / Гаджеты: Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone

15.03 / Беда не приходит одна: Кэтрин Зета-Джонс потеряла еще одного члена семьи

06.03 / Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса, Константин Богомолов – Мориарти: первые кадры со съемок “Шерлока в России”

04.03 / «Это подлость!»: Лера Кудрявцева узнала о назначении Бузовой ведущей на «Муз-ТВ» из СМИ

10.02 / В 1990 году норвежский спецназ обнаружил во фьорде недалеко от границы советскую мини-подлодку

04.03 / Мнение: Выставка, посвященная татуировкам, открылась в Пушкинском музее

06.02 / Под Москвой пожар унес жизни сотен свиней

14.02 / В камере смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra применили технологию Nonacell

23.03 / Школьникам Подмосковья поставят “отлично” по ряду предметов из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска