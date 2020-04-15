“Дочь продлила ему жизнь”: Актриса Марина Зудина рассказала о жизни в браке с Олегом Табаковым

15.04.2020, 8:53, Разное

Недавно популярная актриса Марина Зудина стала гостьей онлайн-проекта “Коронный выход” режиссера Константина Богомолова, в беседе с которым пояснила о подробностях совместной жизни с супругом, актером Олегом Табаковым. Особое место в откровениях знаменитости было уделено дочери звездной пары Маше, которая “смогла продлить жизнь” великому мастеру сцены.

Знаменитый мэтр отечественного киноискусства ушел из жизни два года назад и, по признанию его жены Марины Зудиной, семья до сих пор переживает тяжелую утрату. Артистка рассказала, что в последние годы жизни Олега Табакова настоящей отрадой для него была их дочь Маша, “продлившая ему жизнь”. Очень любил актер и свою жену, чувство к которой было абсолютно взаимным. Кинозвезда призналась, супруг довольно часто заботился о ней и в творческой плане, следя, чтобы она не была обделена хорошими ролями в театре и на телевидении.

Впрочем, даже после того, как не стало известного актера, Марина Зудина не “потерялась” и продолжает активную творческую деятельность. Она успешно снимается в кино и телесериалах, а одну из ярких ролей сыграла в проекте Константина Богомолова “Содержанки”, достойно доказав таким образом свой актерский талант.