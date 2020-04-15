Филатовская больница с 27 марта принимает пациентов с COVID-2019

15.04.2020, 8:53, Разное

По данным оперштаба Москвы, для пациентов с подтвержденным и предполагаемым диагнозом COVID-2019 выделено свыше 1300 коек и 110 коек реанимации, в клинике есть 146 аппаратов ИВЛ.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, корпуса больницы номер 15 разделены на “грязные” и “чистые” зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. “Работа в обновленных корпусах организована по самым современным стандартам эпидемиологической безопасности. Оборудован шлюз, препятствующий возможному распространению инфекции, через который будут проходить медицинские сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала. Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается специальными бактерицидными установками”, – сказала Ракова.