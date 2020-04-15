Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавирусной инфекции

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15.04.2020, 8:50, Новости дня

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, специализирующейся на борьбе с COVID-19, вылечился от коронавирусной инфекции.

“Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день”, – ​написал он на своей странице в фейсбуке. 

О заболевании Дениса Проценко стало известно 31 марта. Врач рассказывал, что чувствует себя хорошо, но изолируется в своем кабинете и будет продолжать работу оттуда. За несколько дней до этого, 24 марта, Денис Проценко проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке. Глава государства находился в непосредственном контакте с Проценко. 

Больница в Коммунарке в Новой Москве одной из первых в России стала принимать больных с COVID-19. По данным на утро 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период умерли 170 пациентов, выздоровели – 1694.

 



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