Комаровский рассказал о «стойких» к коронавирусу людях

15.04.2020, 8:48, Новости дня

Человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим коронавирусом, благодаря местному иммунитету, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление – местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь», – отметил Комаровский на своем YouTube-канале.

Он отметил, что на слизистых оболочках. На них присутствуют так называемые секреторные иммуноглобулины – они в состоянии нейтрализовать вирусы при их попытке вторгнуться в организм.

Комаровский подчеркнул, что важный момент заключается в том, что слизистые оболочки организма не должны пересыхать. В противном случае их защитная функция отключается.

Также врач отметил, что существуют индивидуальные особенности местного иммунитета: у кого-то он более выражен, у кого-то – менее.

«Это не отрицает того факта, что всем надо быть осторожными. Но главное, что вы должны понимать: если вы часто болеете ОРВИ, то одна из ваших самых главных проблем – это проблема местного иммунитета», – заключил он.

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