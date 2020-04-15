Комаровский рассказал о «стойких» к коронавирусу людях

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15.04.2020, 8:48, Новости дня

Человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим коронавирусом, благодаря местному иммунитету, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление – местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь», – отметил Комаровский на своем YouTube-канале.

Он отметил, что на слизистых оболочках. На них присутствуют так называемые секреторные иммуноглобулины – они в состоянии нейтрализовать вирусы при их попытке вторгнуться в организм. 

Комаровский подчеркнул, что важный момент заключается в том, что слизистые оболочки организма не должны пересыхать. В противном случае их защитная функция отключается.

Также врач отметил, что существуют индивидуальные особенности местного иммунитета: у кого-то он более выражен, у кого-то – менее.

«Это не отрицает того факта, что всем надо быть осторожными. Но главное, что вы должны понимать: если вы часто болеете ОРВИ, то одна из ваших самых главных проблем – это проблема местного иммунитета», – заключил он.

Ранее Комаровский развеял миф о многоразовых черных масках, которые оснащены угольными фильтрами.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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