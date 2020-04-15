Полиция решила отправлять на штрафстоянку машины водителей без пропусков

15.04.2020, 8:48, Новости дня

Полиция в Москве сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы. Данные на эту машину поступят в ГИБДД. В случае ее повторной остановки машину отправят на штрафстоянку», – сообщил источник ТАСС. По его словам, пока такие меры не действуют, но планируются в будущем.

Эту информацию подтвердили сотрудники ГИБДД, дежурящие на въездах в Москву. Они затруднились ответить, как в этом случае быть водителям, которым не нужны пропуска.

Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. Кроме того, оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или будет продиктован.

Все пропуска выдаются бесплатно. Мэрия просит не вестись на уловки мошенников, предлагающих их оформление или приобретение за деньги.

При отсутствии пропуска в отношении нарушителя составят протокол по ст. 3.1.18 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»), санкции которой предусматривают штраф 4 тыс. рублей, а если нарушитель передвигался на автомобиле – 5 тыс. рублей.

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