 

Врач Ахмад Седагат назвал первый симптом коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

15.04.2020, 8:30, Разное

Ключевым симптомом для выявления коронавируса, по мнению врача UC Health Ахмада Седагата, являются проблемы с обонянием. Данный признак появляется задолго до возникновения кашля и лихорадки.
Проблемы с обонянием при COVID-19 не связаны, как при простуде, с заложенностью носа и насморком, что позволяет легко отличить опасную инфекцию от аллергии. Потеря обоняния у многих пациентов – первый признак заражения коронавирусом, проявляющийся на раннем этапе болезни. Носовая полость, по мнению доктора Седагата, – основное место проникновения COVID-19, поскольку через нос в организм попадает не менее 90% воздуха.

Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета при Университете Цинциннати уверен, что данный симптом заслуживает особого внимания, поскольку помогает идентифицировать заболевание до появления кашля, лихорадки и повышенной температуры. Многие пациенты при отсутствии таковых игнорируют потерю обоняния и не спешат обращаться к врачу.



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