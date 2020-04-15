 

На карантине у Даны Борисовой скопилась гора немытой посуды

15.04.2020, 8:30, Разное

Находясь на карантине, ведущая Дана Борисова повторно сдала тест на коронавирус, который продемонстрировал снова отрицательный результат. Она также показала кадры со своей квартиры, где зрители заметили достаточное количество грязной посуды.
Новую волну паники вызвало среди числа отечественных знаменитостей заявление популярного исполнителя Стаса Михайлова, что он сумел перебороть коронавирус. Артист признался, он оказался в медицинском учреждении с пневмонией, от которой в последнее время лечились Максим Виторган, Игорь Николаев и другие звезды. Помимо того, сейчас врачи пытаются поднять на ноги Александра Васильева и Надежду Бабкину.

Ведущая Дана Борисова ожидала итоги исследования, ее прежний результат оказался отрицательным. Ранее звезда побывала на вечеринке, где присутствовал эстрадный певец Лев Лещенко, лечившийся от коронавируса. Уже дома блондинка начала кашлять и приняла решение находиться в самоизоляции вместе с домашней собакой. Через время ведущая обнародовала кадры, продемонстрировав немытую посуду в раковине и покрытые копотью кастрюли. Пройденный ею повторный тест показал отрицательный итог, что очень обрадовало Борисову.

Поклонники порадовались за телезвезду и пожелали крепкого здоровья. Однако некоторые раскритиковали знаменитость за бесхозяйственность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Мнение: «Обновки» российского ядерного арсенала

29.03 / Медики назвали продукт, снижающий риск заражения коронавирусом

03.04 / «Хватались за последнюю соломинку»: Страдавшему от рака легких Илье Олейникову не помогла пуповинная кровь

19.02 / Мнение: Последователи Рослякова

02.04 / Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке

03.02 / Привидение или что-то иное попало на видео в больнице Гондураса

28.02 / Apple не загрузит игры разработчиков из КНР без согласия правительства

11.04 / Собянин ввел в Москве цифровые пропуска

09.02 / Алексей Кравченко сделал предложение возлюбленной в эфире шоу «Секрет на миллион»

04.02 / Мнение: Победа близка как никогда: навальнятки против населения России!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска