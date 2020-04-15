На карантине у Даны Борисовой скопилась гора немытой посуды

15.04.2020, 8:30, Разное

Находясь на карантине, ведущая Дана Борисова повторно сдала тест на коронавирус, который продемонстрировал снова отрицательный результат. Она также показала кадры со своей квартиры, где зрители заметили достаточное количество грязной посуды.

Новую волну паники вызвало среди числа отечественных знаменитостей заявление популярного исполнителя Стаса Михайлова, что он сумел перебороть коронавирус. Артист признался, он оказался в медицинском учреждении с пневмонией, от которой в последнее время лечились Максим Виторган, Игорь Николаев и другие звезды. Помимо того, сейчас врачи пытаются поднять на ноги Александра Васильева и Надежду Бабкину.

Ведущая Дана Борисова ожидала итоги исследования, ее прежний результат оказался отрицательным. Ранее звезда побывала на вечеринке, где присутствовал эстрадный певец Лев Лещенко, лечившийся от коронавируса. Уже дома блондинка начала кашлять и приняла решение находиться в самоизоляции вместе с домашней собакой. Через время ведущая обнародовала кадры, продемонстрировав немытую посуду в раковине и покрытые копотью кастрюли. Пройденный ею повторный тест показал отрицательный итог, что очень обрадовало Борисову.

Поклонники порадовались за телезвезду и пожелали крепкого здоровья. Однако некоторые раскритиковали знаменитость за бесхозяйственность.