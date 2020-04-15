Подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве

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15.04.2020, 8:30, Новости дня

В Москве в среду начинается подготовка к воздушной части парада Победы, информирует Росавиация.

«Для проведения репетиций воздушной части парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни – 16, 21, 23, 24 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что ограничения, которые ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» планирует вводить в Московской воздушной зоне в апреле, являются минимальными.

«Авиакомпании и аэропорты заранее извещены о запланированных ограничениях посредством NOTAM. Все ограничения согласованы с Федеральным агентством воздушного транспорта», – добавили в ведомстве.

Для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой временный режим использования воздушного пространства будет установлен отдельно.

«В параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино». Задержек рейсов в столичных воздушных гаванях в это время не зафиксировано», – отметили в Росавиации.

Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, планируется также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке и Чите, а вводимые там ограничения никак не повлияют на работу местных аэропортов.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы пройдут обязательно.



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