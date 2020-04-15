Введенная в кому из-за коронавируса женщина родила ребенка в США

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15.04.2020, 8:30, Новости дня

Жительница американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, находясь в искусственной коме во время лечения от коронавируса.

Тест на инфекцию, сделанный 24 марта, показал у 27-летней Анджелы Примаченко положительный результат. Из-за усиления симптомов болезни врачи решили госпитализировать женщину и ввести в состояние искусственной комы, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Mirror.

На момент подключения к аппарату искусственной вентиляции легких Примаченко находилась на 33-й неделе беременности.

Родившаяся девочка находится под присмотром врачей в отделении реанимации, она не заражена коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве беременным временно ограничили посещение женских консультаций, им предписано соблюдать особый режим самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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