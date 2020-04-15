 

Honor 30 с самой крупной в истории бренда эмблемой появился на рендере до анонса

15.04.2020, 8:30, Разное

В Сети появился баннер рекламного характера нового смартфона Honor 30, который позволяет рассмотреть смартфон со всех сторон. Устройство сможет создавать видеозаписи в режиме 4K, а также у него самый крупный логотип в истории фирмы.
Согласно полученному изображению, новый мобильный аппарат китайского бренда получил существенно изогнутый по бокам экран, который эксперты прозвали «водопадом». Состоящая из двух датчиков «фронталка» внедрена в верхний левый угол дисплея. На обратной панели можно увидеть прямоугольник блок камеры в верхнем левом углу со светодиодной вспышкой и тремя датчиками изображения.

Смартфоны линейки Honor 30 получили возможность создавать видеоролики разрешением 4K при 60 к/с. Стоит также отметить присутствие отдельного режима ожидания замедленных кадров с частотой 1920 к/с. Среди прочих особенностей в гаджете можно назвать оперативный механизм автоматической фокусировки и обновленную систему стабилизации картинки, а также отличный редактор фотоснимков в галерее. Официальная презентация Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ состоится 15 апреля нынешнего года.



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