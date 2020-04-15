Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус препарата

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15.04.2020, 8:16, Новости дня

Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, следует из опубликованных в издании Journal of Biological Chemistry данных.

Лекарство, как установили ученые, способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

Препарат тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Теперь ученым предстоит еще ряд испытаний, в том числе и на людях, поскольку до проведения клинических испытаний использовать препарат для лечения коронавируса нельзя.

Ранее американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Ученые считают, что такой подход будет эффективным и против вируса SARS-CoV-2.



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