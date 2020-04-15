 

Сирийская армия провела операцию против террористов в окрестностях Пальмиры

15.04.2020, 8:16, Новости дня

Подразделения сирийской армии провели операцию против банд террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), действующих в глубине пустыни на востоке провинции Хомс, сообщили СМИ.

Как сообщила в среду газета «Аль-Ватан», правительственные силы атаковали противника в районе Вади-Абъяд к востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). В результате нанесенных ударов было ликвидировано значительное число боевиков и выведены из строя военно-транспортные средства, передает ТАСС.

По информации издания, в 70 км к северу от Пальмиры в оазисе Эс-Сухна была обнаружена и уничтожена еще одна банда ИГ, которая нападала на армейские блокпосты, расположенные вдоль шоссе Хомс – Дейр-эз-Зор.



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