 

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

15.04.2020, 8:09, Разное

Главному врачу клиники в Коммунарке по долгу службы пришлось контактировать со многими инфицированными коронавирусом людьми, и в итоге заболел он сам. Денис Проценко прошел курс лечения и теперь поделился с россиянами радостной новостью – его тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Однако врач пока еще не контактирует с близкими. В своем Facebook-аккаунте Проценко написал, что сдавал два теста, и оба показали отрицательный результат. Теперь его изоляция завершилась, и он готов приступить к своей работе. Доктор пообещал рассказать подробнее свою историю борьбы с коронавирусом, когда вернется из «красной зоны».

Напомним, диагноз коронавирусной инфекции Проценко поставили в конце марта. Главврач, контактировавший с больными COVID-19, поступавшими в медучреждение в Коммунарке, пояснил о положительном тесте, отметив, что, несмотря на заражение, чувствует себя нормально. Он изолировался в кабинете и продолжал руководить процессом в больнице дистанционно. Проценко предположил, что иммунитет, выработанный у него за месяц работы с инфицированными пациентами, «сделает свое дело».



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