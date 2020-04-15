Медики рассказали, почему детское питание не может быть вегетарианским

15.04.2020, 8:09, Разное

Зарубежные медики на основании ряда исследований сделали вывод о том, что дети для обеспечения их здоровья должны употреблять не только вегетарианскую пищу. По словам врачей, исключение допустимо лишь в тех случаях, когда составлением рациона для ребенка занимается специалист-диетолог.

Как заявляют представители медицинской науки, для нормального развития дети должны получать с пищей весь спектр необходимых составляющих. Одним из них является белок животного происхождения, который содержится, в первую очередь, в мясных продуктах. Белки, являющиеся строительным материалом для организма, содержатся и в орехах, однако потреблять их оттуда маленькие дети не могут из-за отсутствия зубов. Употребление некоторых сортов мяса, например, телятины или говядины, необходимо и для обеспечения детского организма железом. Продукты растительного происхождения чаще всего содержат этот элемент в весьма небольших количествах.

Есть рыбу ребенку нужно для того, чтобы он мог получить необходимый объем полиненасыщенных жиров и витамина Д3. Этот же ингредиент рациона обеспечивает наличие кальция для формирования костной системы и зубов. Кроме рыбы, также важно употребление яиц и молочных продуктов.

Немаловажным аспектом является и насыщение детского организма калориями. При среднем объеме желудка у детей в 200-300 мл и малокалорийности большинства составляющих вегетарианской диеты, обеспечение калорий в нужных количествах может дать только сбалансированный рацион, включающий пищу всех типов происхождения.