Посол РФ заявил об отказе американских СМИ опровергать обвинения на Ботяна

15.04.2020, 8:08, Новости дня

Американские СМИ отказываются публиковать российский материал, который опровергает лживые публикации о советском разведчике, полковнике Алексее Ботяне, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В годы Великой Отечественной войны Алексей Ботян спас огромное число мирных жителей. Разведчик вошел в историю как один из освободителей Кракова, однако американские издания поставили под сомнение вклад российского ветерана.

На официальной станице посольства в Facebook Антонов подчеркнул, что New York Times до сих пор не разместили статью посольства касательно их лживых публикаций о Ботяне.

«Целому ряду американских СМИ это не интересно, как не интересно освещать открытие памятников нацистским пособникам в США, публиковать наши протесты и опровержения нападок на советских ветеранов», – говорится в сообщении.

Также он отметил, что разрекламированные высокие стандарты американской журналистики больше не работают. Антонов обратил внимание на нежелание американских СМИ освещать факт поддержки сноса памятника Ивану Коневу в Праге.

По мнению Антонова, некоторые американские политики не осознают последствий попыток пересмотреть результаты войны. Дипломат считает, это приведет к фактической ревизии устава ООН и подрыву современного мироустройства.

«Предстоящее 75-летие нашей общей Победы над нацизмом – прекрасный повод вспомнить, как много нас до сих пор связывает. Еще живы хранители «Духа Эльбы» – ветераны союзных армий… История не простит, если мы не прислушаемся к их призыву вновь объединить усилия в борьбе с новыми глобальными угрозами», – заключил Антонов.

Напомним, 13 февраля легендарный разведчик, спасший в войну польский Краков, Герой РФ Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни.