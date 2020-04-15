Нефть коррекционно подорожала на данных о запасах в США

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15.04.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть утром в среду коррекционно растут после падения в пределах 10% ранее, на инвесторов перестало воздействовать ожидание данных о резком росте запасов сырья в США, следует из данных торговых площадок и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.50 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,22%, до 29,96 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,94%, до 20,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ходе торгов вторника стоимость Brent опускалась почти на 7%, до 29,6 доллара за баррель, а WTI дешевел более чем на 10% и доходил до 19,95 доллара за баррель после публикации статистики Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по итогам прошедшей недели подскочили на 13 млн баррелей.

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 11,7 млн баррелей.

«Инвесторы свернули короткие позиции после подтверждения роста запасов сырой нефти в США», – сказал старший аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто, передает агентство Reuters.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиза бен Сальман накануне сообщил, что партнеры ОПЕК+ из числа стран МЭА и G20 помогут альянсу дополнительно сократить предложение на рынке нефти на 7 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млна баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее по апрель 2022 года включительно.

Ранее МВФ резко понизил прогнозы средних цен на нефть.



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