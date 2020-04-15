Количество подписчиков YouTube-канала Гордона увеличилось до 1 млн

15.04.2020, 8:05, Новости дня

14 апреля количество подписчиков на YouTube-канале основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона увеличилось до 1 млн, сообщил журналист в своем видеообращении.

“Мне сказали мои помощники, что среди общественно-политических каналов (каналов журналистов, блогеров, политиков, которые живут в Украине) это самый большой результат. Больше меня подписчиков нет ни у кого из этой категории”, – сказал Гордон.

У журналиста есть два канала в YouTube: “Дмитрий Гордон” и “В гостях у Гордона”. Первый он создал 19 июня 2011 года, второй – спустя год, 20 июня 2012-го.

На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы “ГОРДОН”, а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками.

На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта “В гостях у Дмитрия Гордона”. На этом канале сейчас 900 тыс. подписчиков.

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист поблагодарил все своих подписчиков.

“Хочу сказать спасибо каждому из вас, кто подписан на мой канал. Потому что это ваша заслуга, а не моя. Я очень на вас рассчитываю, я для вас работаю. Я начинаю каждый свой день с того, что думаю: чем бы еще вас удивить, и каждую ночь засыпаю с мыслью, что буду делать завтра. Я приготовил очень много сюрпризов”, – сказал Гордон и призвал подписываться на его каналы.

В начале года журналист показал статистику двух своих YouTube-каналов и рассказал, сколько зарабатывает в месяц на самых популярных видео. По его словам, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским на тот момент принесло ему $13 тыс.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube