 

Количество подписчиков YouTube-канала Гордона увеличилось до 1 млн

15.04.2020, 8:05, Новости дня

14 апреля количество подписчиков на YouTube-канале основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона увеличилось до 1 млн, сообщил журналист в своем видеообращении.

“Мне сказали мои помощники, что среди общественно-политических каналов (каналов журналистов, блогеров, политиков, которые живут в Украине) это самый большой результат. Больше меня подписчиков нет ни у кого из этой категории”, – сказал Гордон. 

У журналиста есть два канала в YouTube: “Дмитрий Гордон” и “В гостях у Гордона”. Первый он создал 19 июня 2011 года, второй  – спустя год, 20 июня 2012-го.

На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы “ГОРДОН”, а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками.

На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта “В гостях у Дмитрия Гордона”. На этом канале сейчас 900 тыс. подписчиков. 

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист поблагодарил все своих подписчиков. 

“Хочу сказать спасибо каждому из вас, кто подписан на мой канал. Потому что это ваша заслуга, а не моя. Я очень на вас рассчитываю, я для вас работаю. Я начинаю каждый свой день с того, что думаю: чем бы еще вас удивить, и каждую ночь засыпаю с мыслью, что буду делать завтра. Я приготовил очень много сюрпризов”, – сказал Гордон и призвал подписываться на его каналы.  

В начале года журналист показал статистику двух своих YouTube-каналов и рассказал, сколько зарабатывает в месяц на самых популярных видео. По его словам, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским на тот момент принесло ему $13 тыс. 

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Трамп: General Motors приступит к производству аппаратов искусственного дыхания

27.03 / РФПИ начал разработку системы, способной делать 5 тыс. тестов на COVID-19 в день

31.03 / В РФ создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

11.02 / Молодой племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни

17.03 / Голикова сообщила об увеличении заболевших коронавирусом в РФ до 114 человек

25.02 / Влюбленных людей можно определить по походке

25.03 / Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

12.03 / Губернатор Токио назвала невозможной отмену ОИ-2020

24.02 / Les Echos – Москва, Анкара, Париж и Берлин пытаются избежать в Сирии самого страшного

06.04 / Мужчину, прилетевшего из Токио, оштрафовали и принудительно направили в больницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска