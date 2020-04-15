В Гаагу направлены сведения о военных преступлениях РФ в Крыму – представительство президента Украины

15.04.2020, 8:05, Новости дня

Украина направила в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге новые сведения о военных преступлениях России в оккупированном Крыму. Об этом 14 апреля проинформировало в Facebook представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

“Прокуратурой АРК осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту широкомасштабного присвоение государственной и частной собственности государством-оккупантом на территории полуострова Крым. Сведения о системном совершение такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса прокурора МУС за 2017-2019 годы по проведению предварительного изучения ситуации в Крыму”, – сказано в сообщении.

В представительстве президента Украины отметили, что “Россия продолжает безосновательное и массовое лишение права собственности граждан Украины в Крыму, нарушая нормы международного права”.

“Очередным шагом оккупантов является незаконное включение более 11,5 тыс. земельных участков на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя в перечень территорий, где земельные участки не могут принадлежать иностранцам и иностранным юрлицам на праве частной собственности. При этом оккупационные власти РФ неправомерно определяет как иностранцев и граждан Украины, которые проживают или владеют имуществом в Крыму, но не получили незаконный паспорт РФ. Такие действия государства-оккупанта приводят к серьезным нарушениям норм международного гуманитарного права и прав человека”, – подчеркивают в представительстве.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АРК и города Севастополь.