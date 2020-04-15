Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

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15.04.2020, 8:01, Новости дня

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса. Проведены два отрицательных анализа.

"Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", — написал Проценко в своем Facebook.

Денис Проценко — один из главных символов российского сопротивления коронавирусу. На своей странице в соцсети врач каждый день выкладывал подробный отчет о том, сколько в Коммунарке заболевших, сколько под подозрением. В конце марта вирусом заразился сам Проценко, однако он изолировался в кабинете и продолжал консультировать коллег по видеосвязи.



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